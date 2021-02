Samsung Galaxy A30s, smartphone economico in offerta su Amazon con sconto del 27% (Di giovedì 25 febbraio 2021) Siete alla ricerca di uno smartphone Samsung con una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate? Galaxy A30s potrebbe essere la scelta giusta. Su Amazon infatti oggi è acquistabile a meno di 200 euro, grazie a uno sconto che fa risparmiare 69,36 euro, abbassando il prezzo da 259,90 a 190,54, una cifra che lo rende particolarmente interessante. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Sono tanti i punti di forza di Galaxy A30s. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 720 x 1560 pixel, soluzione utilizzata di solito sugli smartphone più costosi e che rende l’esperienza visiva più appagante. Sotto la scocca invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Siete alla ricerca di unocon una buona dotazione a tutto tondo ma che non richieda cifre elevate?potrebbe essere la scelta giusta. Suinfatti oggi è acquistabile a meno di 200 euro, grazie a unoche fa risparmiare 69,36 euro, abbassando il prezzo da 259,90 a 190,54, una cifra che lo rende particolarmente interessante. Parliamo infatti di un prodotto con una scheda tecnica completa e che non richiede grandi rinunce. Sono tanti i punti di forza di. Partiamo anzitutto dal display, un Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 720 x 1560 pixel, soluzione utilizzata di solito suglipiù costosi e che rende l’esperienza visiva più appagante. Sotto la scocca invece ...

notebookitalia : Arrivano in Italia il monitoraggio della pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma su Samsung Galaxy Watch3 e Sam… - pagomeno : ?? D DINGRICH Custodia con Tastiera per Samsung Galaxy Tab A7 1 ? Paghi solo 23.77€ ? Invece di 30.99€ ?? Risparmi 7… - vanepappalepore : RT @btshouse_ita: ???Dionysus 140 milioni di stream su Spotify, Baepsae 130 milioni & Paradise 70 milioni; ???Tweet con video Samsung Galaxy… - btshouse_ita : ???Dionysus 140 milioni di stream su Spotify, Baepsae 130 milioni & Paradise 70 milioni; ???Tweet con video Samsung G… - pianeta_offerte : ?? Cavo USB C AUKEY 2m 2 Pezzi Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galax… -