Salto con gli sci, Mondiali Oberstdorf 2021: oro per Klinec. Jessica Malsiner 15esima (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ema Klinec si aggiudica la medaglia d'oro nella gara femminile di Salto in alto nei Mondiali di Oberstdorf 2021. La slovena ottiene la sua prima vittoria stagionale con un totale di 279.6 punti, in una gara che ha riservato non poche sorprese. A vincere la medaglia d'argento, infatti, è stata la norvegese Maren Lundby, che in questa stagione non era ancora riuscita a salire sul podio: 276.5 punti per lei. Solo terza invece la favoritissima Sara Takanashi: la giapponese chiude sul gradino più basso del podio con 276.3 punti. La delusione più grande, però, arriva per l'austriaca Marita Kramer, altra favorita di giornata: un errore in fase di atterraggio la costringe a rimanere ai piedi del podio, con 275.2 punti. Dopo le prime quattro, il divario è molto ampio: la quinta, la slovena Nika Kriznar, ...

