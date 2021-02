Peter Neumair e Laura Perselli: il figlio Benno rompe il silenzio e chiede di essere interrogato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Potrebbe esserci una svolta all’orizzonte nel caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi bolzanini scomparsi il 4 gennaio scorso e per la cui vicenda è indagato il figlio 30enne, attualmente in carcere con le accuse di duplice omicidio volontario e occultamento di cadavere. Benno Neumair avrebbe chiesto di essere interrogato, cambiando passo rispetto al silenzio finora tenuto davanti agli inquirenti, pronto a fornire la sua versione dei fatti. Intanto continuano le ricerche del corpo del padre Peter, al momento senza esito a distanza di quasi un mese dal ritrovamento del cadavere della donna nell’Adige. Benno Neumair chiede di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Potrebbe esserci una svolta all’orizzonte nel caso di, i coniugi bolzanini scomparsi il 4 gennaio scorso e per la cui vicenda è indagato il30enne, attualmente in carcere con le accuse di duplice omicidio volontario e occultamento di cadavere.avrebbe chiesto di, cambiando passo rispetto alfinora tenuto davanti agli inquirenti, pronto a fornire la sua versione dei fatti. Intanto continuano le ricerche del corpo del padre, al momento senza esito a distanza di quasi un mese dal ritrovamento del cadavere della donna nell’Adige.di ...

