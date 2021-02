Parco del Taburno | il presidente | “Pronti a candidatura Unesco per trainare il Sannio”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Da quando sono diventato, circa due anni, l’obiettivo e’ sicuramente quello di far uscire l’enteda un commissariamento lungo dieci anni e di farlo tornare alla normalita’ sia sul fronte della gestione dell’ente pubblico sia su quello della gestione dell’area protetta, con la sua flora, la sua fauna e tutto quello che e’ collegato al territorio”. Cosi’ all’agenzia Dire Costantino Caturano,delregionale delCamposauro, area protetta della Regione Campania che si estende per 12.370 ettari nella provincia di Benevento e ospita una popolazione di circa 25.000 abitanti divisi in 14 Comuni. “Questo – prosegue – ci ha spinto ad avere un contatto con la commissione nazionaleper candidare l’area protetta al Global ...

pisto_gol : La protesta dei tifosi del Toro si allarga: questa mattina a Milano, zona Parco Lambro, davanti alla sede di… - Agenzia_Ansa : #Congo L'attacco sarebbe stato 'un tentativo di rapimento'. Lo rivelano i ranger del Parco nazionale dei Virunga, c… - Agenzia_Ansa : E' l'archeologo Gabriel Zuchtriegel il nuovo direttore del Parco archeologico di Pompei #ANSA - michelemorelli : RT @recifar: Tutto il clamore (sollevato per il chiaro endorsement anti Trump dello spot Jeep) contro Bruce Springsteen “arrestato ubriaco”… - orph_lin : RT @castelliditalia: Il castello di Miramare costruito intorno al 1860 dalla famiglia d'Asburgo-Lorena, è situato a #Trieste, in #FriuliVen… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco del

AGI - Agenzia Italia

L’operazione coinvolge l’edificio noto come ‘Fattoria del Parco’ – di proprietà comunale da quando l’Opera Pia Stradi lo ha donato all’amministrazione – che attualmente in via Cappella, a Gorzano, ...Circa 200 progetti, suddivisi in otto macro aree: ambiente, infrastrutture, innovazione tecnologica, scuola, enti locali, equità sociale, sanità ed urbanist ...