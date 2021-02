Paolo Bonolis conquista il venerdì e la domenica sera di Canale 5, Elisa Isoardi verso un programma pomeridiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aria di cambiamenti a Mediaset, perché con la fine del GF Vip e di Live Non è la d’Urso restano scoperte due prime serate di Canale 5. Stando a quello che riporta l’affidabile Davide Maggio, Paolo Bonolis tapperà i due buchi lasciati da Alfonso Signorini e Barbara d’Urso. Al venerdì sera andranno in onda (ancora) le repliche di Ciao Darwin, che nel 2020 in pieno lockdown hanno registrato quasi il 20% di share. La domenica invece pare ci sarà una versione serale di Avanti Un Altro (che stanno già registrando con alcuni gieffini vip come ospiti). Le news non sono finite qui, perché sempre secondo il noto sito televisivo, ci sarà un’altra novità per l’ammiraglia di Mediaset, ma questa nella prossima stagione tv. Sembra infatti che Elisa ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aria di cambiamenti a Mediaset, perché con la fine del GF Vip e di Live Non è la d’Urso restano scoperte due primete di5. Stando a quello che riporta l’affidabile Davide Maggio,tapperà i due buchi lasciati da Alfonso Signorini e Barbara d’Urso. Alandranno in onda (ancora) le repliche di Ciao Darwin, che nel 2020 in pieno lockdown hanno registrato quasi il 20% di share. Lainvece pare ci sarà una versionele di Avanti Un Altro (che stanno già registrando con alcuni gieffini vip come ospiti). Le news non sono finite qui, perché sempre secondo il noto sito televisivo, ci sarà un’altra novità per l’ammiraglia di Mediaset, ma questa nella prossima stagione tv. Sembra infatti che...

