Napoli-Granada | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 18.55:(3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso.(4-2-3-1): Rui Silva; Foulqueler, Duarte, German, Neva; Gonalons, Brice; Machis, Montoro, Kenedy; Molina. All. Penas. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - Lorenzo71479828 : RT @SkySport: #NapoliGranada, le formazioni ufficiali - infoitsport : Napoli-Granada, diretta live dalle 18.55. Le probabili formazioni: Politano-Insigne davanti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Granada

Ilcerca l'impresa. La squadra di Gattuso deve recuperare la sconfitta per 2 - 0 maturata all'andata contro ilper centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League . Una ...Ultime notizie calcio- Massimo Ambrosini , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Elmas potrebbe giocare a tutta fascia ed ildeve ritrovare la qualità dei suoi interpreti. Ha perso quella di Fabian Ruiz, di ...Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Granada, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League Rino Gattuso cambia modulo per l'occasione e passa ...Note le formazioni ufficiali di Napoli-Granada, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League. (Tutto Napoli) Questa sera, contro il Granada in Europa League, Matteo Politano ...