Milan-StellaRossa 1-1, avanti con fatica: Tabellino e Highlights

I rossoneri accedono agli ottavi dopo una partita molto sofferta contro i serbi allenati da Stankovic

Milan-StellaRossa: Tabellino e Highlights – Dopo il 2-2 beffa della partita d'andata, il Milan ha bisogno di una grande prova contro la Stella Rossa di Belgrado nella partita di ritorno. La squadra dell'ex giocatore di Lazio e Inter Dejan Stankovic è riuscita all'andata a pareggiare con Pankov in pieno recupero, beffando di fatto i rossoneri che avevano creduto di aver portato già la partita a casa. Ora il Milan può permettersi anche di pareggiare, in ...

FBaresi : StellaRossa Milan a Belgrado ricordi nella memoria. Forza red&black #SempreMilan - AntoVitiello : Pareggio amaro per il #Milan che subisce gol al 94esimo su angolo (c'era fuorigioco) contro una #StellaRossa modest… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @86_longo: Un #Milan messo sotto dalla #StellaRossa per tutta la partita. Fase involutiva preoccupante per #Pioli e i suoi ragazzi - AleCat_91 : MILAN - STELLA ROSSA 1-1: UN MILAN PREOCCUPANTE! - SEMPREFMILAN : RT @86_longo: Un #Milan messo sotto dalla #StellaRossa per tutta la partita. Fase involutiva preoccupante per #Pioli e i suoi ragazzi -