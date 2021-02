Kluge | ' Uno su dieci soffre di sindrome post - Covid'

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Non solo problemi fisici ma anche mentali. "Circa una persona su 10 colpita da- 19 continua a non stare bene dopo 12 settimane, e tanti per molto più tempo", per cui è "una priorità" per l'...

"In alcuni pazienti - ha rimarcato- la disabilità dopo l'infezione da SARS - CoV - 2 persiste per mesi, con gravi conseguenze sociali, economiche, sanitarie". Per questo "dobbiamo ascoltare e ......ha sottolineato in una conferenza stampa come la questione del "Covid lungo" sia una "chiara ... Fra i sintomi a lungo termine piu' comunemente riportati vi sonostato di spossatezza, ..."Questa è una priorità per l'Oms e della massima importanza. E dovrebbe esserlo per tutte le autorità sanitarie", ha rimarcato.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - I sintomi a lungo termine del covid devono essere una priorita' da affrontare per le autorita' ...