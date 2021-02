Invocava i ' forni' per i migranti | Stefania Pucciarelli è sottosegretaria alla difesa

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Che carriera politica può avere una come, senatrice che una settimana prima di essere nominata dal governo Conte 1 come Presidente della Commissione diritti umani aveva pubblicato ...

Pinucci63757977 : Dalla roulette dei #sottosegretari è uscita la leghista Pucciarelli, nominata alla Difesa,una delle walkirie del ca… - SydraKleps : RT @globalistIT: Vi ricordate di lei: vi rinfreschiamo la memoria...#Pucciarelli - Marte7983 : RT @globalistIT: Vi ricordate di lei: vi rinfreschiamo la memoria...#Pucciarelli - ricchiardic : RT @globalistIT: Vi ricordate di lei: vi rinfreschiamo la memoria...#Pucciarelli - BloccatiC : RT @globalistIT: Vi ricordate di lei: vi rinfreschiamo la memoria...#Pucciarelli -

Ultime Notizie dalla rete : Invocava forni

la Repubblica

Che carriera politica può avere una come Stefania Pucciarelli, senatrice che una settimana prima di essere nominata dal governo Conte 1 come Presidente della Commissione diritti umani aveva pubblicato ...... come soluzione per i recenti fenomeni migratori, hanno evocato la riapertura deicrematori o proposto di sparare a uomini inermi. Ricordiamo, infatti, il responsabile della Protezione Civile ...Un anno più tardi, di nuovo: Pucciarelli pubblica un video di invettive contor i migranti, denunciando di essere 'l'unica italiana in un vagone del treno'.Un anno più tardi, di nuovo: Pucciarelli pubblica un video di invettive contor i migranti, denunciando di essere 'l'unica italiana in un vagone del treno'.