"Il governo si è spostato a destra Serve un'opposizione di sinistra" (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Negli assetti fondamentali era già stato tutto deciso prima. L'assetto del governo (ministri e sottosegretari, ndr) è un tema che forse può interessare solo agli interessati e alle forze politiche che, in questa separazione dalla società, cercano di capire quale sia il loro gradi di riconoscimento nella compagine governativa". E' netto il giudizio di Fausto Bertinotti, ex... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Negli assetti fondamentali era già stato tutto deciso prima. L'assetto del(ministri e sottosegretari, ndr) è un tema che forse può interessare solo agli interessati e alle forze politiche che, in questa separazione dalla società, cercano di capire quale sia il loro gradi di riconoscimento nella compagine governativa". E' netto il giudizio di Fausto Bertinotti, ex... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : GOVERNO CONTE? 'UN OMICIDIO POLITICO...', Le dure parole di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana sulla situazion… - fattoquotidiano : Governo, Fratoianni: “Il nostro no non è tanto a Draghi ma a omicidio politico dell’esecutivo Conte e all’asse spos… - davidefaraone : Gira una teoria secondo la quale il governo sarebbe più spostato a destra ora che alcuni grillini non hanno votato… - iltabloid : Fratoianni: 'Governo Draghi molto spostato a destra' - Affaritaliani : Bertinotti: 'Governo spostato a destra, serve un'opposizione di sinistra' -