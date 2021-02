I funerali di Stato di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci (Di giovedì 25 febbraio 2021) Attentato in Congo, i funerali di Stato dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Come anticipato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in occasione della sua informativa alla Camera e al Senato, il governo ha deliberato le esequie di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e per il carabiniere Vittorio Iacovacci. La conferma è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio. Il governo delibera i funerali di Stato per le vittime dell’attentato in Congo “Il Consiglio dei Ministri ha deliberato le esequie di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e per il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Attentato in Congo, ididell’ambasciatoree del carabiniere. Come anticipato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in occasione della sua informativa alla Camera e al Senato, il governo ha deliberato le esequie diper l’ambasciatoree per il carabiniere. La conferma è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio. Il governo delibera idiper le vittime dell’attentato in Congo “Il Consiglio dei Ministri ha deliberato le esequie diper l’ambasciatoree per il ...

RaiNews : Il premier Draghi è nella Basilica Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma, per prendere parte ai funerali di Sta… - Unomattina : RT @RaiNews: Il premier Draghi è nella Basilica Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma, per prendere parte ai funerali di Stato dell'amb… - ItalyinEstonia : Alle 10.30 si tengono i funerali di Stato dell’Amb. d’Italia nella Rep. Democratica del Congo, Luca Attanasio, e de… - Radio1Rai : ??Funerali di Stato #amasciatore #Attanasio e #carabiniere #Iacovacci. L’arrivo alla Basilica di Santa Maria degli A… - Shamatrix73 : RT @RaiNews: Il premier Draghi è nella Basilica Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma, per prendere parte ai funerali di Stato dell'amb… -