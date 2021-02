Hector Bellerìn: testimonial di H&M per una linea sostenibile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il terzino dell’Arsenal è lanciato nel mondo della moda Hector Bellerìn, terzino dell’Arsenal è stato coinvolto da H & M per la realizzazione di una sua capsule collection completamente sostenibile. Il calciatore che magari rispetto ad altri è mono conosciuto a livello mediatico nel mondo della moda si era già fatto conoscere visto che Virgil Abloh (che ha lavorato sia con Nike che con Serena Williams) gli ha chiesto di sfilare a Parigi per un evento di Louis Vuitton. I capi sono classici e lavorati con materiali sostenibili, dal cotone organico fino alla fibra di viscosa: ci sono camice, abbigliamento outerwear uno da accessori. Molti dei pezzi sono brandizzati e impreziositi da frasi simboliche come “To protect our future together” o “Live with purpose”. Il calciatore è stato anche spesso vittima di commenti omofobi e a tal ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il terzino dell’Arsenal è lanciato nel mondo della moda, terzino dell’Arsenal è stato coinvolto da H & M per la realizzazione di una sua capsule collection completamente. Il calciatore che magari rispetto ad altri è mono conosciuto a livello mediatico nel mondo della moda si era già fatto conoscere visto che Virgil Abloh (che ha lavorato sia con Nike che con Serena Williams) gli ha chiesto di sfilare a Parigi per un evento di Louis Vuitton. I capi sono classici e lavorati con materiali sostenibili, dal cotone organico fino alla fibra di viscosa: ci sono camice, abbigliamento outerwear uno da accessori. Molti dei pezzi sono brandizzati e impreziositi da frasi simboliche come “To protect our future together” o “Live with purpose”. Il calciatore è stato anche spesso vittima di commenti omofobi e a tal ...

361_magazine : #HectorBellerini ha collaborato con #HEM per una linea sostenibile - fabpmcg : RT @hm: Scopri Edition By Héctor Bellerín: una collezione uomo senza compromessi, realizzata interamente con materiali sostenibili. - lockon_cc07 : RT @DExpress_Sport: Mauricio Pochettino makes Hector Bellerin decision amid PSG interest in #AFC star - arsenalfootnews : Mauricio Pochettino makes Hector Bellerin decision amid PSG interest in Arsenal star - IOS_ITG : RT @DExpress_Sport: Mauricio Pochettino makes Hector Bellerin decision amid PSG interest in #AFC star -

Ultime Notizie dalla rete : Hector Bellerìn L'appello della Germania ai calciatori: "fate coming out' Hector Bellerin, giocatore dell'Arsenal, ha chiuso e riaperto il suo profilo Twitter dopo un'insostenibile quantità di insulti omofobi, quando fu paparazzato a una sfilata in piena London Fashion ...

Mercato Juve: ritorno di fiamma per Bellerin? Il motivo Commenta per primo In passato accostato alla Juventus in sede di mercato, Hector Bellerin è un profilo che potrebbe tornare di moda in casa bianconera. Infatti, stando a quanto riporta la CBS, l'Arsenal avrebbe deciso di mettere in vendita il terzino spagnolo. Per questo la ...

Bellerin, giocatore dell'Arsenal, ha chiuso e riaperto il suo profilo Twitter dopo un'insostenibile quantità di insulti omofobi, quando fu paparazzato a una sfilata in piena London Fashion ...Commenta per primo In passato accostato alla Juventus in sede di mercato,Bellerin è un profilo che potrebbe tornare di moda in casa bianconera. Infatti, stando a quanto riporta la CBS, l'Arsenal avrebbe deciso di mettere in vendita il terzino spagnolo. Per questo la ...