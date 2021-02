Gli cadono dalla tasca diamanti per 50mila euro a Napoli, mistero sul proprietario (Di giovedì 25 febbraio 2021) Perde 50mila euro in diamanti e a Napoli scatta la "caccia" all uomo per restituirglieli. Le pietre preziose - come riferisce Il Mattino - sono state smarrite all interno di un supermercato della citt ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 25 febbraio 2021) Perdeine ascatta la "caccia" all uomo per restituirglieli. Le pietre preziose - come riferisce Il Mattino - sono state smarrite all interno di un supermercato della citt ...

NbaReligion : #NBA #RisultatiNBA Gallinari on ?? e gli #Hawks battono i #Celtics. Utah schianta i #LakeShow. Vittorie anche per… - MichelePucciar2 : @norditalia2020 @Eurosport_IT @Fanta_Cycling Con sto livello di velocisti caro mio penso che Nizzolo possa vincere… - krikri0211 : RT @SirAlexShow: #SerieD1 3-2 dei @FigaroEsports sugli @FcMojito Due vittorie facili per i @Predators__ ed i @TheTigerProClub contro @Ne… - GiuseppinaMicc3 : @Elena81353537 Strada con cipresso sotto il cielo stellato Il cielo e le stelle si frantumano e cadono come dolce… - JuliaGoldmine : RT @teddybeatlesday: PRO AUTUNNO: halloween foglie che cadono alberi che si colorano di rosso, arancione, giallo non fa nè caldo nè freddo… -