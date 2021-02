Gaslit: Julia Roberts e Sean Penn sullo scandalo Watergate (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gaslit è una serie antologica con Julia Roberts e Sean Penn. Sarà incentrata nella prima stagione sul caso Watergate, scandalo centrale nella storia degli Stati Uniti. Dove si potrà vedere la serie? La serie tv prodotta da UCP sullo scandalo del Watergate Hotel, arriverà sulla piattaforma statunitense Starz e avrà tra i protagonisti Julia Roberts e Sean Penn! Il cast di Gaslit E qui arrivano le sorprese, Julia Roberts e Sean Penn, sono i protagonistui ma, Joel e Nash Edgerton hanno deciso di uscire dal progetto. I fratelli si uniscono quindi alla scelta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021)è una serie antologica con. Sarà incentrata nella prima stagione sul casocentrale nella storia degli Stati Uniti. Dove si potrà vedere la serie? La serie tv prodotta da UCPdelHotel, arriverà sulla piattaforma statunitense Starz e avrà tra i protagonisti! Il cast diE qui arrivano le sorprese,, sono i protagonistui ma, Joel e Nash Edgerton hanno deciso di uscire dal progetto. I fratelli si uniscono quindi alla scelta ...

