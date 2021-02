Funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci, feretri avvolti nel Tricolore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Presenti il premier Mario Draghi, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e le più alte cariche dello Stato. tan/mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021)diper l’ambasciatore Lucae il carabiniere Vittorio, uccisi in Congo, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Presenti il premier Mario Draghi, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e le più alte cariche dello. tan/mgg/red su Il Corriere della Città.

