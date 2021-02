Elezioni CSPI, rinviate a date da destinarsi. NOTA Ministero [PDF] (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono rinviate a data a destinarsi. L'articolo Elezioni CSPI, rinviate a date da destinarsi. NOTA Ministero PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sonoa data a. L'articolodaPDF .

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni CSPI Scuola: Giannelli (Anp), 'apprezzamento per metodo Bianchi, presto tavoli tecnici' (2) "Il Ministro ha annunciato il rinvio delle elezioni del Cspi. Questo è condivisibile perché in questo momento sarebbe stato inopportuno sovraccaricare le scuole di ulteriori adempimenti organizzativi e aumentare il flusso di persone all'...

Di Meglio (Gilda) a Bianchi: porre fine alle classi pollaio e accelerare con i vaccini "Accogliamo con grande soddisfazione anche la notizia del rinvio delle elezioni del Cspi che avevamo chiesto, finora invano, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che non può, purtroppo, ...

Elezioni CSPI, il ministro Bianchi: “Sono rinviate” Orizzonte Scuola UIL Scuola: “Aperto dialogo con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi” “E’ stata fissata una serie di appuntamenti per mettere a punto le questioni legate al nuovo anno scolastico (quello definito “Tavolo 1° settembre”) che è il primo risultato concreto della riunione di ...

Elezioni CSPI, Unicobas contro il rinvio Il rinnovo della componente elettiva del CSPI si sta trasformando in un pasticcio piuttosto complicatoE’ vero che i sindacati del comparto sono ben contenti che il Ministro abbia già annunciato di vol ...

