Draghi accelera per la privatizzazione di Montepaschi. L’Ue preme, l’Italia asseconda (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovo ministro dell’Economia Daniele Franco sta già lavorando al dossier Montepaschi per – sembrerebbe – accelerare il processo di uscita dello Stato dal capitale della banca senese. Il governo di Draghi va in assoluta continuità con quello di Conte e anzi accelera per completare la privatizzazione della banca nei termini pattuiti con le autorità europee. Come spiega oggi MilanoFinanza, “in base agli accordi presi nel 2017 con la Commissione Ue nell’ambito del salvataggio, il Tesoro dovrà uscire dal capitale di Siena entro la fine di quest’anno”.



