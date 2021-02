Dl Milleproroghe, in Senato il governo pone la fiducia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo pone la fiducia al Senato al Dl Milleproroghe, nel testo approvato alla Camera: lo ha annunciato all'Assemblea di Palazzo Madama il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Illaalal Dl, nel testo approvato alla Camera: lo ha annunciato all'Assemblea di Palazzo Madama il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'...

Montecitorio : 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa… - fisco24_info : Per il governo Draghi prima fiducia sul Milleproroghe: AGI - Il governo, con il ministro per i rapporti con il Par… - cribart : RT @ItaliaOggi: Milleproroghe, chiesta la fiducia al Senato - condorbox : Milleproroghe: Senato, Aula esamina testo, oggi ok finale #news - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Nell’aula del #Senato il governo ha posto la questione di #fiducia sul #decreto #Milleproroghe. E’ la prima volta dell’e… -