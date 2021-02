Covid, bollettino oggi 25 febbraio 2021: 19.886 casi, 308 morti. Allerta variante inglese, Lombardia oltre 4.000 contagi, 1.000 a Brescia. Balzo anche in Toscana e Veneto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il bollettino del Covid in Italia di oggi 25 febbraio 2021 registra un Balzo dei contagi: 19.886 nelle ultime 24 ore (ieri i positivi erano stati 16.424) e 308 morti. Il tasso di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildelin Italia di25registra undei: 19.886 nelle ultime 24 ore (ieri i positivi erano stati 16.424) e 308. Il tasso di...

