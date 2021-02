Chi era Violet Gibson, la donna che sparò a Mussolini alla quale è stata dedicata una targa (Di venerdì 26 febbraio 2021) È il 1926 quando l’irlandese Violet Gibson tenta di uccidere Benito Mussolini con un colpo di pistola, mancando il bersaglio per pochi centimetri. L’autrice di questo attentato, che poteva cambiare il corso della Storia, viene successivamente dichiarata “pazza” ed espulsa dall’Italia verso il Regno Unito, dove termina la propria vita all’interno di una clinica psichiatrica. A 95 anni da quei fatti Dublino, in cui la donna era nata, ha approvato una mozione con la quale si impegna a dedicarle una targa commemorativa. Il riconoscimento dell’impegno antifascista della Gibson, secondo il consiglio comunale, dovrebbe portare ad una sua riabilitazione e gettare nuova luce sulle reali motivazioni alla base dell’attentato. L’attentato a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) È il 1926 quando l’irlandesetenta di uccidere Benitocon un colpo di pistola, mancando il bersaglio per pochi centimetri. L’autrice di questo attentato, che poteva cambiare il corso della Storia, viene successivamente dichiarata “pazza” ed espulsa dall’Italia verso il Regno Unito, dove termina la propria vita all’interno di una clinica psichiatrica. A 95 anni da quei fatti Dublino, in cui laera nata, ha approvato una mozione con lasi impegna a dedicarle unacommemorativa. Il riconoscimento dell’impegno antifascista della, secondo il consiglio comunale, dovrebbe portare ad una sua riabilitazione e gettare nuova luce sulle reali motivazionibase dell’attentato. L’attentato a ...

