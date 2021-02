Basket | Serie A2 2020 2021 | vittorie di Chieti | Capo d’Orlando e Treviglio nei recuperi

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella serata odierna sono andati in scena tredellaA2di, due per il girone verde e uno per il girone rosso. In quest’ultimo vittoria in rimonta per la LUX1974, che ha battuto 75-73 l’OraSi Ravenna al termine di un match tiratissimo che ha visto i padroni di casa risalire da -8 nell’ultimo quarto. Pesantissimi peri 20 punti di Sorakas, mentre a Ravenna non bastano i 19 punti in altrettanti minuti di Cinciarini. Con questa vittoria gli abruzzesi agganciano il sesto posto in classifica, mentre Ravenna resta ferma in quartultima posizione. Per quanto riguarda il girone verde invece arriva la vittoria della BCC, che tra le mura amiche supera per 79-69 la Tezenis Verona e ...