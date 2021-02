Alisson, padre trovato morto in un lago: il dramma dell’ex Roma (Di giovedì 25 febbraio 2021) News Alisson padre morto: l’uomo rinvenuto privo di vita con il cadavere che galleggiava in acqua, scattata una indagine. Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha perso il padre che è morto in circostanze drammatiche. L’ex calciatore della Roma e punto di forza della nazionale del Brasile ha appreso del ritrovamento del corpo del defunto genitore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021) News: l’uomo rinvenuto privo di vita con il cadavere che galleggiava in acqua, scattata una indagine.Becker, portiere del Liverpool, ha perso ilche èin circostanzetiche. L’ex calciatore dellae punto di forza della nazionale del Brasile ha appreso del ritrovamento del corpo del defunto genitore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BritishFootball : È venuto a mancare nelle scorse ore il padre di Alisson Becker. Ennesimo colpo psicologicamente difficile da affron… - victorpalma89 : @marca D. E. P padre de alisson - sportface2016 : Tragedia per #AlissonBecker: il padre muore annegato in Brasile - g_iallorossi : ??Tragedia in casa #Alisson: il papà muore annegato in Brasile. - Daniele20052013 : Morto José Agostino Becker il padre di Alisson, il portiere del Liverpool -