Alisson colpito da una tragedia familiare | muore annegato il padre

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Non è un bel momento perBecker, estremo difensore del Liverpool passato anche dalla Serie A vestendo per due anni la maglia della Roma. Uno dei portieri più forti del mondo, infatti, è terminato nell’occhio del ciclone per diverse papere nelle ultime partite dei Reds. Errori decisivi ai fini del risultato e del momento poco positivo del club di Jurgen Klopp. Come narra il vecchio adagio “piove sempre sul bagnato“, haanche il portiere carioca con una grave: ildel giocatore è mortoin Brasile. Il corpo di José Agostinho Becker è stato ritrovato nella tarda serata di mercoledì dopo esserenei pressi di una diga localizzata all’interno di una proprietà di famiglia.: addio al ...

Liverpool, tragedia per Alisson: il padre muore annegato: Una tragedia indicibile ha colpito... calciomercatoit : #Liverpool, #Alisson colpito dalla morte del padre: l'uomo, 57 anni, è affogato in una diga in Brasile

Dramma familiare per Alisson Becker, ex portiere della Roma: il padre del ragazzo è stato trovato morto affogato in Brasile Un grave lutto familiare ha colpito Alisson Becker, portiere del Liverpool visto anche in Italia con la maglia della Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano 'O Globo', nella tarda serata di mercoledì, il padre José Agostinho Becker è stato trovato morto affogato nei pressi della diga all'interno della proprietà di famiglia. L'Internacional, dove entrambi avevano militato, ha twittato: «È con grande tristezza che confermiamo la morte del padre di Alisson Becker».