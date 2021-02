Yemen | sei anni dopo lo scoppio del conflitto è ancora catastrofe | si aumentino gli aiuti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le pagine che negli ultimi seihanno scritto, spezzato, il destino di oltre 30 milioni diiti sono tra le più oscure della storia recente. Un costo umano altissimo “misurabile” in un numero imprecisato di vittime e feriti che supera i 250mila, di cui più di 20mila civili, ospedali distrutti, scuole e interi quartieri sventrati dalle bombe piovute dal cielo o dai colpi di mortaio da terra. A monte, una logica di “profitto guerra” attuata dai grandi esportatori mondiali di armi: Usa, Francia, Gran Bretagna e Italia, che hanno continuato pera vendere armamenti alle potenze regionali coinvolte nel, su tutte Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Miliardi di introiti realizzati nel quasi totale silenzio dell’opinione pubblica mondiale. E sebbene lo stop all’export di bombe e missili prodotti in ...

La notizia arriva a quasianni dall'inizio degli attacchi commessi dalla colazione saudita in. Inanni di conflitto le violenze sono aumentate, così come le violazioni dei diritti umani"...... nel nord - ovest dello. Nell'ottobre 2019 la Procura italiana aveva chiesto l'archiviazione ...di armi e dei funzionari dell'UAMA nel mortale attacco aereo che ha ucciso una famiglia di...Accolto il ricorso di tre organizzazioni della società civile contro l'archiviazione dell'indagine volta ad accertare le responsabilità dei dirigenti di Rwm Italia e dell’Autorità nazionale nell’espor ...L’indagine sulle responsabilità per le bombe italiane nello Yemen deve andare avanti: la richiesta della società civile non è infondata, ha stabilito il Giudice delle indagini preliminari presso il tr ...