Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 11 | 30

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 23 FEBBRAIOORE 11.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SULLA A1- FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA 4 KM DI CODA IN DIREZIONE FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO CON TRAFFICO SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO SI CONSIGLIA PERCORSI ALTERNATIVI UN ALTRO INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA IN CODA PER TRAFFICO ALTEZZA TIBURTINA NELLA CAPITALE NUMEROSI I CANTIERI ATTIVI CHE PROVOCANO DISAGI ALLASULLA VIA TRIONFALE OPERAZIONI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CAUSANO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI NUOVAMENTE CAUSA LAVORI SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA ...