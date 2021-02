Uomini e Donne: quanto guadagnano Tina Cipollari e Gemma Galgani? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uomini e Donne: non solo ricerca dell’anima gemella e scenate trash, ma anche soldi … Tanti! quanto guadagnano i personaggi simbolo del programma e quindi quelli che sarebbero i più pagati, ovvero l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani? Ora ve lo sveliamo! Uomini e Donne: quanto “prendono” Tina Cipollari e Gemma Galgani tra una litigata e l’altra Secondo fonti dichiarate attendibili, Tina Cipollari guadagnerebbe circa 1.000 – 2.000 euro ogni puntata! In pratica almeno 25.000 euro al mese pari complessivamente 300.000 euro l’anno circa! Gemma percepirebbe una cifra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 24 febbraio 2021): non solo ricerca dell’anima gemella e scenate trash, ma anche soldi … Tanti!i personaggi simbolo del programma e quindi quelli che sarebbero i più pagati, ovvero l’opinionistae la dama? Ora ve lo sveliamo!“prendono”tra una litigata e l’altra Secondo fonti dichiarate attendibili,guadagnerebbe circa 1.000 – 2.000 euro ogni puntata! In pratica almeno 25.000 euro al mese pari complessivamente 300.000 euro l’anno circa!percepirebbe una cifra ...

