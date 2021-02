Torino | un altro caso Covid | annullato anche l’allenamento di oggi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) A causa dei tanti casi di-19, ilhaodierno Ancora una positività alin casa. Il totale ora sale a 7, ma i timori di ulteriori contagi sono tanti. E così, a causa di questa emergenza, il club granata ha comunicato di averdi. «IlFootball Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al-19.la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento». Leggi su Calcionews24.com

Continuano le brutte notizie in casa. Il gruppo granata si è trasformato in un vero e proprio focolaio da Coronavirus, tanto che gli allenamenti sono stati sospesi e la sfida di campionato in programma venerdì contro il Sassuolo è ...Tutte le notizie sulla squadraIl Torino costretto ad annullare ancora un allenamento: c'è infatti un nuovo positivo al Covid-19 nella squadra granata dopo gli ultimi tamponi molecolari svolti ieri sera.