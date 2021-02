Torino, ennesimo caso di positività in squadra (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Torino FC ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che alla lista di positivi al Covid-19 si aggiunge un altro caso Nuovo giro di tamponi, nuovo caso di positività al Covid per il Torino. Il club piemontese ha reso ufficiale la notizia tramite un comunicato:” Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento.“ La lista dei positivi si allunga. Allenamenti ancora sospesi, dunque, e prossime gare a rischio sospensione per il Torino. Sul tema è intervenuto a Radio Punto Nuovo il direttore dell’Asl di ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) IlFC ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che alla lista di positivi al Covid-19 si aggiunge un altroNuovo giro di tamponi, nuovodial Covid per il. Il club piemontese ha reso ufficiale la notizia tramite un comunicato:” IlFootball Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulterioreal Covid-19. Anche oggi la, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento.“ La lista dei positivi si allunga. Allenamenti ancora sospesi, dunque, e prossime gare a rischio sospensione per il. Sul tema è intervenuto a Radio Punto Nuovo il direttore dell’Asl di ...

