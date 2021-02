Tobey Maguire: il ritorno della star di Spider-Man su Twitter diventa trend topic (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tobey Maguire ha riattivato il suo account su Twitter. Questo gesto ha scatenato la curiosità dei fan e ha portato l'hashtag #TobeyMaguire in trend topic A sorpresa Tobey Maguire ha riattivato il suo profilo Twitter, che non aggiornava dal 2013. Questa mossa social ha immediatamente catturato l'interesse e la curiosità dei fan relativamente al prossimo episodio del franchise di Spider-Man e ha trasformato l'hashtag #TobeyMaguire in trend topic. L'azione social ha sollevato l'interesse dei fan, che pensano che Tobey Maguire possa aver riattivato il suo account su Twitter in vista ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha riattivato il suo account su. Questo gesto ha scatenato la curiosità dei fan e ha portato l'hashtag #inA sorpresaha riattivato il suo profilo, che non aggiornava dal 2013. Questa mossa social ha immediatamente catturato l'interesse e la curiosità dei fan relativamente al prossimo episodio del franchise di-Man e ha trasformato l'hashtag #in. L'azione social ha sollevato l'interesse dei fan, che pensano chepossa aver riattivato il suo account suin vista ...

