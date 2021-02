Superbonus 110%. Le carte frenano il decollo in FVG (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti: «In circa il 90% dei casi è necessaria la verifica della conformità urbanistica degli immobili per poter accedere all’agevolazione fiscale. Prevedibile un flusso imponente di domande ai Comuni. Abbiamo suggerito alcune modalità operative per semplificare e velocizzare il sistema. Il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali devono essere un’opportunità per tutto il sistema Fvg». Superbonus 110%: gli incagli burocratici frenano il decollo in Friuli Venezia Giulia e spesso il collo di bottiglia sta nei Comuni. Confartigianato Fvg ha scritto perciò a tutti i sindaci della regione, illustrando i problemi operativi che i cittadini e le imprese devono affrontare e suggerendo alle amministrazioni gli interventi opportuni affinché «il ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti: «In circa il 90% dei casi è necessaria la verifica della conformità urbanistica degli immobili per poter accedere all’agevolazione fiscale. Prevedibile un flusso imponente di domande ai Comuni. Abbiamo suggerito alcune modalità operative per semplificare e velocizzare il sistema. Ile gli altri bonus fiscali devono essere un’opportunità per tutto il sistema Fvg».: gli incagli burocraticiilin Friuli Venezia Giulia e spesso il collo di bottiglia sta nei Comuni. Confartigianato Fvg ha scritto perciò a tutti i sindaci della regione, illustrando i problemi operativi che i cittadini e le imprese devono affrontare e suggerendo alle amministrazioni gli interventi opportuni affinché «il ...

