Speranza: «Ristori per le zone rosse locali». Prudenza fino a Pasqua (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un cambio di passo nella lotta al Covid, è la richiesta generale al premier Mario Draghi. La nuova strategia si costruirà in accordo con l’Europa e a partire dal dpcm (il primo post Giuseppe Conte) che varrà dal 6 marzo al 6 aprile, includendo quindi anche Pasqua. «La bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute» ha spiegato ieri il ministro Roberto Speranza, prima al Senato e poi alla Camera. Niente allentamento dei divieti: «È indispensabile dire la verità sull’andamento … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un cambio di passo nella lotta al Covid, è la richiesta generale al premier Mario Draghi. La nuova strategia si costruirà in accordo con l’Europa e a partire dal dpcm (il primo post Giuseppe Conte) che varrà dal 6 marzo al 6 aprile, includendo quindi anche. «La bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute» ha spiegato ieri il ministro Roberto, prima al Senato e poi alla Camera. Niente allentamento dei divieti: «È indispensabile dire la verità sull’andamento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

cymarysol : RT @valy_s: #Centinaio “sì siamo rimasti delusi la nostra speranza era di non essere barricati a primavera. E stiamo ancora aspettando i ri… - Mania48Mania53 : RT @valy_s: #Centinaio “sì siamo rimasti delusi la nostra speranza era di non essere barricati a primavera. E stiamo ancora aspettando i ri… - ary_anna : RT @valy_s: #Centinaio “sì siamo rimasti delusi la nostra speranza era di non essere barricati a primavera. E stiamo ancora aspettando i ri… - Donato12428983 : RT @valy_s: #Centinaio “sì siamo rimasti delusi la nostra speranza era di non essere barricati a primavera. E stiamo ancora aspettando i ri… - CarpaneseSilva1 : RT @valy_s: #Centinaio “sì siamo rimasti delusi la nostra speranza era di non essere barricati a primavera. E stiamo ancora aspettando i ri… -