Sky, Your Honor: data, trama e cast (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dal 24 febbraio, su Sky e Now Tv, è disponibile "Your Honor", miniserie thriller ad alta tensione in dieci episodi. Il protagonista è Michael Desiato, un autorevole giudice di New Orleans. Suo figlio Adam resta coinvolto in un terribile incidente stradale in cui muore il figlio di un boss mafioso. Per proteggerlo, il padre sarà pronto a tutto. Desiato è interpretato da Bryan Cranston, famoso per il suo ruolo da Articolo completo: dal blog SoloDonna

