Quando (e come) torneremo a viaggiare in Europa? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Quando potremo tornare a viaggiare in Europa? E come? Sarà obbligatorio il vaccino? All’ultima domanda ha risposto ieri la Commissione europea. “Sarà possibile anche per le persone non vaccinate continuare a viaggiare sottoponendosi a test e quarantena“. Così Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia, fa sapere che l’Unione europea non intende imporre l’obbligo di vaccino anti-Covid per chi viaggia nel continente. Bruxelles mette dunque un punto fermo su una questione ampiamente dibattuta. “Chiediamo di tornare ad un’applicazione corretta delle raccomandazioni adottate dal Consiglio Ue. Abbiamo inviato una lettera a sei Stati membri sul divieto di ingresso e uscita dal Paese, perché sono andati troppo oltre”, puntualizza Reynders. Paesi che possono “scoraggiare i viaggi ma non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb –potremo tornare ain? E? Sarà obbligatorio il vaccino? All’ultima domanda ha risposto ieri la Commissione europea. “Sarà possibile anche per le persone non vaccinate continuare asottoponendosi a test e quarantena“. Così Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia, fa sapere che l’Unione europea non intende imporre l’obbligo di vaccino anti-Covid per chi viaggia nel continente. Bruxelles mette dunque un punto fermo su una questione ampiamente dibattuta. “Chiediamo di tornare ad un’applicazione corretta delle raccomandazioni adottate dal Consiglio Ue. Abbiamo inviato una lettera a sei Stati membri sul divieto di ingresso e uscita dal Paese, perché sono andati troppo oltre”, puntualizza Reynders. Paesi che possono “scoraggiare i viaggi ma non ...

stanzaselvaggia : Ecco qui come Fratelli d’Italia FA LEVA sull’ODIO tutti i giorni avvelenando i pozzi. Gli involtini furono un invit… - mecna : Ormai quando qualcuno mi chiede come va mi sento a disagio a rispondere “Tutto ok”. - stanzaselvaggia : Che belli gli editoriali dei giornalisti de IL GIORNALE contro il mio articolo sulla Meloni perchè le donne non si… - gialossaii : @_imauroraa guarda, il problema non è mandare in nomination questo o quell’altro ma sta nel fatto che quando tommas… - ChiNonMuore1 : Quando sento dire che alcune aziende non sono competitive e quindi è inutile salvarle, penso che bisognerebbe parti… -