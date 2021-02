Palermo, la giungla delle case di riposo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ti prendo a bastonate, ti ammazzo a legnate”: queste le parole degli inservienti della casa di riposo “I nonnini di Enza”, nel centro di Palermo. Due giorni fa il blitz della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di quattro persone. Ma il caso della casa di riposo “lager” ha gettato luce sull’abusivismo in ambito assistenziale, Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ti prendo a bastonate, ti ammazzo a legnate”: queste le parole degli inservienti della casa di“I nonnini di Enza”, nel centro di. Due giorni fa il blitz della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di quattro persone. Ma il caso della casa di“lager” ha gettato luce sull’abusivismo in ambito assistenziale,

