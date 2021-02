Nuovo Dpcm, misure per il coronavirus dal 6 marzo al 6 aprile. Include Pasqua (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il prossimo Dpcm «varrà dal 6 marzo al 6 aprile». Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza . Il Dpcm Includerà, dunque, la festività di Pasqua del 5 aprile. La «bussola... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il prossimo«varrà dal 6al 6». Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza . Ilrà, dunque, la festività didel 5. La «bussola...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - BellaCiaoRos1FR : RT @MilkoSichinolfi: Speranza illustra i contenuti del nuovo #Dpcm, precisando che non ci sono le condizioni per abbassare la guardia in un… - GabrieMariste : RT @marco_gervasoni: Che dicevate che #draghi avrebbe aperto a Pasqua? ???????????? Covid, il nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, include Pasqua.… -