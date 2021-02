Nel Lazio i casi tornano sopra quota mille: 1.188 positivi (+299) e 38 morti (+5) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il di: su oltre 15 mila tamponi nel (+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188 casi positivi al (+299), 38 i decessi (+5) e +1.197 i guariti. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il di: su oltre 15 mila tamponi nel (+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188al (), 38 i decessi (+5) e +1.197 i guariti. ...

virginiaraggi : Ai giardini di Piazza della Libertà per presentare la Fondazione S.S. Lazio 1900. La sua nascita va ben oltre l’app… - RegioneLazio : La Nuvola, Roma - ecco il nuovo mega centro per le vaccinazioni anti Covid. Nel Lazio 120 centri sul territorio e 6… - OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? 'Mi farà piacere rivedere #Klose, per me è stato un calciatore importante nel mio primo anno sulla panch… - askanews_ita : La “Nuvola” di Fuksas è il nuovo centro vaccinale anti-coronavirus nel Lazio - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre… -