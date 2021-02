Morte Luca Attanasio, l’informativa di Di Maio: “Non dobbiamo risparmiare nessuno sforzo per arrivare alla verità”. La ricostruzione dell’agguato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Informativa di Luigi Di Maio sulla Morte dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio: “Vittima di un vile agguato”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto in Parlamento per un’informativa sulla Morte dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e sulla Morte del carabiniere Iacovacci. Informativa di Luigi di Maio sulla Morte di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo “Vorrei rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime“, ha esordito Luigi Di Maio interrotto da un lunghissimo applauso. “È stato straziante accogliere le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato. Un ritorno a casa ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Informativa di Luigi Disulladell’ambasciatore italiano in Congo: “Vittima di un vile agguato”. Il ministro degli Esteri Luigi Diè intervenuto in Parlamento per un’informativa sulladell’ambasciatore italiano in Congoe sulladel carabiniere Iacovacci. Informativa di Luigi disulladi, ambasciatore italiano in Congo “Vorrei rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime“, ha esordito Luigi Diinterrotto da un lunghissimo applauso. “È stato straziante accogliere le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato. Un ritorno a casa ...

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - MariaRo51490621 : RT @_DAGOSPIA_: TUTTO QUEL CHE NON TORNA SULLA MORTE DELL'AMBASCIATORE LUCA ATTANASIO E DEL CARABINIERE IACOVACCI - buti_luca : @TNannicini @LiaQuartapelle Tutte le idee vanno rispettate. Il fascismo, no. Non e’ un’idea . E’ la morte di tutte… -