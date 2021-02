Montanelli giovane tra i “tarantolati” dell’informazione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anche Indro – Questo e molto altro nel volume “E’ l’agenzia bellezza. Storia, teoria e tecniche del giornalismo d’agenzia”, Istimedia edizioni, 2021, euro 20 da oggi in tutte le librerie. Tra i “” e gli “scalpellini della notizia” – come qualcuno ha definito i giornalisti d’agenzia – pochi sanno che c’è stato anche Indro, da. Eravamo alla metà degli anni ’30 efu assunto come apprendista dalla UP (United Press), all’epoca la concorrente diretta dell’Associated Press. E’ una delle curiosità che troviamo nel libro di Stefano Polli e Cesare Protettì “E’ l’agenzia bellezza. Storia, teoria e tecniche del giornalismo d’agenzia”, Istimedia edizioni, 2021, euro 20 da oggi in tutte le librerie.chiese all’agenzia di fare il ...