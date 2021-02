Milan-Stella Rossa, Pioli: “Perdere un derby non è un fallimento. Ibrahimovic a Sanremo? Abbiamo un piano” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Milan si proietta alla sfida di Europa League contro la Stella Rossa.I rossoneri dopo il 2-2 in terra serba dovranno gestire al meglio il match di "San Siro", per non rischiare sorprese servirà chiudere il prima possibile la gara. Il tecnico Milanista, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il confronto contro la compagine guidata da Dejan Stankovic."Abbiamo avuto un percorso difficile, è normale avere delle difficoltà. Abbiamo un altro ostacolo da superare domani. C’è un piccolo vantaggio, però dobbiamo essere attenti e determinati. Serve una qualità alta di prestazione. Sicuramente con staff e squadra Abbiamo analizzato il derby, solo 25 minuti Abbiamo giocato a un livello alto. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilsi proietta alla sfida di Europa League contro la.I rossoneri dopo il 2-2 in terra serba dovranno gestire al meglio il match di "San Siro", per non rischiare sorprese servirà chiudere il prima possibile la gara. Il tecnicoista, Stefano, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il confronto contro la compagine guidata da Dejan Stankovic."avuto un percorso difficile, è normale avere delle difficoltà.un altro ostacolo da superare domani. C’è un piccolo vantaggio, però dobbiamo essere attenti e determinati. Serve una qualità alta di prestazione. Sicuramente con staff e squadraanalizzato il, solo 25 minutigiocato a un livello alto. ...

