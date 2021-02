Messina | incidente al porto | perde la vita un marinaio di 61 anni

marinodterlizzi : RT @FitCisl: #24febbraio La Fit-Cisl si stringe intorno alla famiglia del nostromo morto oggi a Messina durante le operazioni di ingresso i… - GMonastra : RT @FitCisl: #24febbraio La Fit-Cisl si stringe intorno alla famiglia del nostromo morto oggi a Messina durante le operazioni di ingresso i… - radiostereo103 : Messina: Incidente su traghetto perde la vita marinaio 61enne - - NinoGiannone3 : RT @FitCisl: #24febbraio La Fit-Cisl si stringe intorno alla famiglia del nostromo morto oggi a Messina durante le operazioni di ingresso i… - TarantoFit : RT @FitCisl: #24febbraio La Fit-Cisl si stringe intorno alla famiglia del nostromo morto oggi a Messina durante le operazioni di ingresso i… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina incidente

Così è morto un marinaio, dipendente della compagnia di navigazione 'Caronte & Tourist', Gaetano Puleo, 61 anni, in una bordo della motonave 'Elio', che opera sullo Stretto di. ...Una tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 10,30 al molo Norimberga, nell'estrema parte meridionale del porto di, nell'ambito di unavvenuto in una nave Elio della società Caronte&Tourist. A perdere la vita Gaetano Puleo, un marittimo di 61 anni, durante la fase di attracco della nave. Le cause ...Un marinaio di 61 anni è morto per un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata nel porto di Messina. La vittima aveva 61 anni, il suo nome era Gaetano Puleo, nostromo dipendente della Caronte&Touris ...Si scava a fondo per capire come è stato possibile che un allenamento in bici sia costato la vita al diciassettenne Giuseppe Milone ...