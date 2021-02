Ma cosa è saltato in testa a Zingaretti per dire che c’è bisogno di Barbara D’Urso la sera in tv? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ce n’è bisogno!”: quando il leader del Partito Democratico dice questa frase ci si immagina che si riferisca alla giustizia sociale, a un lavoro dignitoso per tutti, all’eliminazione delle discriminazioni di ogni genere, di vaccinare tutti nel più breve tempo possibile. E invece no. Nicola Zingaretti su Twitter spiega che è di Barbara D’Urso che necessita il paese: Le reazioni all’incredibile usc”ita social del segretario DEM non sono tardate: “Nicò elimina sto tweet per favore…” scrive qualcuno. Altri trovano un’incredibile somiglianza nello stile del leader della Lega: “Salvini esci da questo corpo!”. C’è chi poi preferisce affidarsi alle figure, non sia mai che risultino di più immediata comprensione: pic.twitter.com/zsuf5ziIi4 — mmax (@mmax g) February 24, 2021 Mentre c’è chi spera in un provvidenziale ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ce n’è!”: quando il leader del Partito Democratico dice questa frase ci si immagina che si riferisca alla giustizia sociale, a un lavoro dignitoso per tutti, all’eliminazione delle discriminazioni di ogni genere, di vaccinare tutti nel più breve tempo possibile. E invece no. Nicolasu Twitter spiega che è diche necessita il paese: Le reazioni all’incredibile usc”ita social del segretario DEM non sono tardate: “Nicò elimina sto tweet per favore…” scrive qualcuno. Altri trovano un’incredibile somiglianza nello stile del leader della Lega: “Salvini esci da questo corpo!”. C’è chi poi preferisce affidarsi alle figure, non sia mai che risultino di più immediata comprensione: pic.twitter.com/zsuf5ziIi4 — mmax (@mmax g) February 24, 2021 Mentre c’è chi spera in un provvidenziale ...

