Lewandowski è straripante | il duello con Immobile lo vince lui

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le prestazioni dei bomberanalizzate da Il Corriere dello Sport. Ilè vinto dal polacco del Bayern «Lewandowkski castigo di Dio», sentenzia così Il Corriere dello Sport in riferimento alla prestazione del polacco. Un gol, due sfiorati, potenza e prepotenza devastanti. Da un anno il bomber del Bayern fa incetta di premi nazionali e internazionali (ieri Man of the Match), e se ci fosse stato il Pallone d'Oro sarebbe stato senza dubbio suo. L'unico a tenergli testa nella scorsa stagione è stato Ciro, vincitore della Scarpa d'Oro.