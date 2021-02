Lazio umiliata dal Bayern Monaco | il web non perdona | i meme dopo la debacle in Champions FOTO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arrivano le reazionila sconfitta dellainLeague contro il, pesante ko dei biancocelesti con il risultato di 1-4. La sfida è compromessa giài primi 45 minuti con le reti messe a segno da Lewandowski, Musiala e Sane. Nella ripresa la musica non cambia, l’autogol di Acerbi condiziona ancora di più la sfida, pochi minuti ed arriva il gol della bandiera firmato da Correa. La squadra di Simone Inzaghi è quasi fuori dallaLeague, non ha praticamente chance di staccare il pass per i quarti di finale della competizione.League, le reazioniSono arrivate le reazionila ...

gaebia : Nei commenti dei giornalisti non leggo nessun titolo tipo. Vergogna @Inter, inter umiliata, inter de boerro. Tutti… - metalblanco1991 : RT @marco_rogerio_: Juve che perde col Porto, Inter 4^ nel girone, Milan che pareggia con la Stella Rossa, Napoli 2a0 con Granda... Laz… - Vdruz : La Lazio viene umiliata dal Bayern Monaco - paolodrosio : RT @marco_rogerio_: Juve che perde col Porto, Inter 4^ nel girone, Milan che pareggia con la Stella Rossa, Napoli 2a0 con Granda... Laz… - Francesco_Punk : RT @marco_rogerio_: Juve che perde col Porto, Inter 4^ nel girone, Milan che pareggia con la Stella Rossa, Napoli 2a0 con Granda... Laz… -

Prima dell'intervallo finalmente si rivede la, pericolosa con un destro da centro area di Immobile sventato in angolo. Ma è un fuoco di paglia, al 42' il Bayern cala il tris con Sané che infila ...di Stefano Belli}DAL BAYERN MONACO Si sono appena conclusi i primi tempi delle due partite valevoli per gli ottavi di Champions League in programma stasera. E meno male, verrebbe da ...Brutta prestazione della Lazio in Champions League, dominio in lungo ed in largo del Bayern Monaco. Tutte le reazioni del club biancoceleste ...La Lazio cade in casa, e male, contro il Bayern Monaco. Finisce 4-1 all’Olimpico per la squadra allenata da Flick. Nell’altra partita invece vince il Chelsea grazie ad una rovesciata di Giroud contro ...