Lamberto Leonardi, morto l'ex calciatore della Roma: il cordoglio del club

Lamberto Leonardi, ex attaccante giallorosso con più di 100 presenze tra gli anni '50 e '60, è morto all'età di 81 anni.

Lutto nel mondo del calcio. L'ex calciatore e allenatore Lamberto Leonardi è morto ieri, martedì 23 febbraio, a 81 anni. La sua è stata una lunga carriera. Cresciuto nella Roma, esordì in Serie A nel 1959, per poi essere ceduto al Cosenza in Serie C. In seguito giocò in serie B con il Prato e il Modena. Nel 1962 tornò nella società giallorossa, dove giocò per quattro stagioni collezionando 74 presenze e 5 gol. Nel 1966 fu acquistato dal Varese, con cui conquistò la promozione nel campionato maggiore, per poi passare alla Juventus nella stagione 1969-70.

