L’ambasciatore Attanasio aveva ordinato un’auto blindata: temeva per la sua sicurezza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Intorno alle 23 di martedì 23 febbraio, l’aereo militare con salme di Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Iacovacci, carabiniere di scorta, uccisi in un attacco armato a un convoglio del WFP dell’Onu sulla strada tra Goma a Rutshuru, nell’est del Paese africano, ha fatto rientro a Ciampino. Sull’aereo viaggiavano anche la moglie e le tre figlie delL’ambasciatore, che con lui vivevano a Kinshasa, e alcuni dei congiunti del carabiniere, che erano partiti appositamente da Sonnino (Latina) per assolvere a questo compito doloroso. Ad accogliere sulla pista i due feretri un picchetto militare interforze, composto anche da carabinieri del 13^ reggimento Friuli Venezia Giulia, che fa parte della seconda Brigata mobile dell’Arma, di cui Iacovacci era componente. Presenti ai bordi della pista il presidente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Intorno alle 23 di martedì 23 febbraio, l’aereo militare con salme di Luca, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Iacovacci, carabiniere di scorta, uccisi in un attacco armato a un convoglio del WFP dell’Onu sulla strada tra Goma a Rutshuru, nell’est del Paese africano, ha fatto rientro a Ciampino. Sull’aereo viaggiavano anche la moglie e le tre figlie del, che con lui vivevano a Kinshasa, e alcuni dei congiunti del carabiniere, che erano partiti appositamente da Sonnino (Latina) per assolvere a questo compito doloroso. Ad accogliere sulla pista i due feretri un picchetto militare interforze, composto anche da carabinieri del 13^ reggimento Friuli Venezia Giulia, che fa parte della seconda Brigata mobile dell’Arma, di cui Iacovacci era componente. Presenti ai bordi della pista il presidente ...

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - DebbyGiovanati : RT @Tempi_it: L’eredità dell’ambasciatore Attanasio, una vita per i bambini in Congo. Il racconto di - Straccia2 : RT @indiepatico: Ottima panoramica sul contesto in cui si inserisce l’attacco al convoglio dell’ambasciatore Attanasio: -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambasciatore Attanasio Ambasciatore e carabiniere uccisi, feretri in Italia Affaritaliani.it