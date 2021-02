La variante inglese allontana la riapertura calcetto in Italia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bisogna analizzare bene la situazione in questo particolare momento storico, soprattutto per quanto concerne la. Poche settimane fa sembrava vedersi la luce, anche perché la situazione epidemiologica sembrava tutto sommato abbastanza sotto controllo in. Se da un lato i numeri recenti non sono catastrofici, o quantomeno non lo sono ancora, occorre aggiornare il quadro della situazione rispetto a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. Improbabileina marzo Provando a seguire la questione più da vicino, il fatto stesso che in queste ore sia arrivata una doccia gelata sulla ripresa delle attività per palestre e piscine, dove in linea puramente teorica potrebbero essere applicati in modo più rigorosi i ...