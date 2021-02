La D’Urso chiude in anticipo: finalmente niente più morti di fama (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra le tante notizie terribili degli ultimi giorni, bollettini dei contagi quotidiani, varianti inglesi e brasiliane, Salvini che diventa europeista e le lezioni sul rispetto per le donne da parte di Fratelli D’Italia, ci sono avvenimenti che hanno la capacità di svoltarti la giornata, momenti di non trascurabile felicità che si stagliano nel buio della nostra attualità, piccoli passi verso una civiltà più evoluta. Quasi in contemporanea con l’arrivo di Perseverance su Marte, Mediaset decide di chiudere in anticipo Live Non è la D’Urso a causa dei bassi ascolti. Sono cambiamenti storici davvero importanti per l’umanità, così determinanti da farti pensare subito che se si procedesse con decisione, senza intoppi o titubanze, per la fine dell’anno potremo arrivare ad avere sereni pomeriggi senza ridicoli salotti pieni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra le tante notizie terribili degli ultimi giorni, bollettini dei contagi quotidiani, varianti inglesi e brasiliane, Salvini che diventa europeista e le lezioni sul rispetto per le donne da parte di Fratelli D’Italia, ci sono avvenimenti che hanno la capacità di svoltarti la giornata, momenti di non trascurabile felicità che si stagliano nel buio della nostra attualità, piccoli passi verso una civiltà più evoluta. Quasi in contemporanea con l’arrivo di Perseverance su Marte, Mediaset decide dire inLive Non è laa causa dei bassi ascolti. Sono cambiamenti storici davvero importanti per l’umanità, così determinanti da farti pensare subito che se si procedesse con decisione, senza intoppi o titubanze, per la fine dell’anno potremo arrivare ad avere sereni pomeriggi senza ridicoli salotti pieni di ...

