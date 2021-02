In Italia i feretri dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci uccisi in Congo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – L’aereo di Stato con a bordo i feretri dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lunedì 22 in Congo in circostanze ancora da chiarire, è atterrato ieri intorno alle 23.30 all’aeroporto militare di Ciampino a Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Non era a Ciampino il capo dello Stato Sergio Mattarella per una lieve indisposizione. Agguato in Congo, oggi le autopsie domani i funerali di Stato Le autopsie sui corpi sono attese in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Mentre i funerali di Stato dovrebbero svolgersi giovedì mattina alle 9.45 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – L’aereo di Stato con a bordo iLucae delVittoriolunedì 22 inin circostanze ancora da chiarire, è atterrato ieri intorno alle 23.30 all’aeroporto militare di Ciampino a Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Non era a Ciampino il capo dello Stato Sergio Mattarella per una lieve indisposizione. Agguato in, oggi le autopsie domani i funerali di Stato Le autopsie sui corpi sono attese in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Mentre i funerali di Stato dovrebbero svolgersi giovedì mattina alle 9.45 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e ...

