Il Paradiso delle Signore | trama 24 febbraio | la sconvolgente scoperta di Marta

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si stringe il cerchio intorno ad Umberto e alla verità che sta nascondendo alla figlia. Lade Ildi oggi, mercoledì 24, infatti, sottolinea che la Guarnieri sarà sempre più sospettosa nei confronti di Federico Cattaneo. In particolare, da quando è inaspettatamente rientrata da New York,si è resa conto che tutti le stanno nascondendo qualcosa, soprattutto il ragazzo. Confusa e disorientata, la donna deciderà di mettere alle strette Vittorio al quale chiederà spiegazioni. Maria, nel frattempo, ha avuto un imprevisto con il suo alloggio e sta rischiando di dover lasciare Milano per rientrare in Sicilia. Tuttavia, dopo giorni di ricerche e preoccupazioni, finalmente arriverà la svolta sperata e la giovane troverà una ...