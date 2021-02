GTA V e non solo: il rappresentante dell'Illinois vuole vietare 'tutti i giochi violenti' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, un rappresentante dell'Illinois ha chiesto di vietare GTA V dallo stato, in quanto ritenuto colpevole dell'impennata dei crimini a Chicago. Ora però veniamo a sapere che nel mirino del rappresentante non c'è solo il titolo di Rockstar, ma tutti i videogiochi violenti. I documenti sono stati archiviati venerdì dal rappresentante Marcus C. Evans. Questa proposta impedirebbe la vendita di tutti i "videogiochi violenti" nello stato. Come definito nel disegno di legge, un videogioco violento è descritto come quello che "consente a un utente o giocatore di controllare un personaggio all'interno del videogioco ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Come vi avevamo riportato nella giornata di ieri, unha chiesto diGTA V dallo stato, in quanto ritenuto colpevole'impennata dei crimini a Chicago. Ora però veniamo a sapere che nel mirino delnon c'èil titolo di Rockstar, mai video. I documenti sono stati archiviati venerdì dalMarcus C. Evans. Questa proposta impedirebbe la vendita dii "video" nello stato. Come definito nel disegno di legge, un videogioco violento è descritto come quello che "consente a un utente o giocatore di controllare un personaggio all'interno del videogioco ...

